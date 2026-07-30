Мэр Хабаровска потребовал срочно убрать ямы на улице Космической

В Хабаровске дорожникам поручили в кратчайшие сроки привести в порядок наиболее разбитые участки улицы Космической в Первом микрорайоне. Мэр города Сергей Кравчук во время инспекционного выезда раскритиковал подрядчика за задержку с устранением глубоких ям. Об этом сообщает мэрия Хабаровска.
По словам главы города, ежедневно по Космической проезжают тысячи жителей, поэтому ждать капитального ремонта, пока дорога остается в неудовлетворительном состоянии, недопустимо.
Кравчук поручил временно ликвидировать глубокие ямы и до 10 августа привести наиболее проблемные участки в проезжее состояние. При этом основной ремонт улиц Космической и Калараша, а также подъезда к спортшколе «Феникс» мэр потребовал завершить раньше установленного контрактом срока — 1 октября.
Общая протяженность ремонтируемого транспортного узла превышает два километра, стоимость работ — более 135 млн рублей. Проект предусматривает замену основания на проблемных участках, новое асфальтобетонное покрытие, бордюры и тротуары.
Подрядчик уже приступил к подготовительным работам: специалисты демонтируют старый бордюрный камень, убирают непригодное основание и готовят основания под новые тротуары. В компании подтвердили, что техническая возможность ускорить работы есть.