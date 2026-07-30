Мэр Хабаровска потребовал срочно убрать ямы на улице Космической

В Хабаровске дорожникам поручили в кратчайшие сроки привести в порядок наиболее разбитые участки улицы Космической в Первом микрорайоне. Мэр города Сергей Кравчук во время инспекционного выезда раскритиковал подрядчика за задержку с устранением глубоких ям. Об этом сообщает мэрия Хабаровска.