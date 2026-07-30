Систему теплоснабжения Нижнего Новгорода начнут тестировать в сентябре

Сейчас ОКО готовится к отопительному сезону: отремонтированы 79 из 116 котельных, и более 1,7 тыс. теплосетей оператора прошли испытания на плотность и прочность, отмечается в сообщении. Специалисты реконструируют сети тепло- и водоснабжения на улице Ошарской и перестраивают водовод на участке от улицы Октябрьской до Грузинской. Там построят 153,5 м теплотрассы и 223,5 м водоводов.