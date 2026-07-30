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Для юга Волгограда закупают 16 стеклянных остановок за 27 млн

Власти установят в Красноармейском новые павильоны, не защищающие от солнца.

Источник: Комсомольская правда

Власти Волгограда объявили аукцион на обустройство остановочных павильонов и дорожного ограждения в Красноармейском районе. Лот на сумму 27 миллионов 111 тысяч появился на сайте закупок. В этом сезоне по окончании дорожного ремонта на юге города установят 16 павильонов на восьми остановках. Власти снова заказывают прозрачные остановки из закаленного стекла, в которых нет ни капли тени.

Как рассказали в мэрии, ожидать транспорт с комфортом будут пассажиры на остановках: «Школа N 55», «Ул. Политотдельская», «Ул. Плеханова», «Шлюз N 3», «Ул. Латвийская», «Ул. Тишинская», «Верхняя Судоверфь» и «Ул. Лазоревая». В стеклянных павильонах будут стоять деревянные скамьи и урны, сам он будет оснащен светодиодной подсветкой. Все работы будут завершены в этом году.

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