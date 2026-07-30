Для юга Волгограда закупают 16 стеклянных остановок за 27 млн

Власти Волгограда объявили аукцион на обустройство остановочных павильонов и дорожного ограждения в Красноармейском районе. Лот на сумму 27 миллионов 111 тысяч появился на сайте закупок. В этом сезоне по окончании дорожного ремонта на юге города установят 16 павильонов на восьми остановках. Власти снова заказывают прозрачные остановки из закаленного стекла, в которых нет ни капли тени.