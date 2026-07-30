Компания заплатила 16 млн за ущерб экологии в Первомайске

Крупный производитель запчастей для железнодорожного транспорта АО «Транспневматика» перечислил в бюджет более 16 млн рублей задолженности за негативное воздействие на окружающую среду и пеней за просрочку. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
При проверке деклараций за 2024 год выяснилось, что предприятие неверно рассчитало плату за размещение отходов. Компания сменила полигон с МУП «Комунэнерго» на ООО «ОРБ Нижний», однако установленные лимиты на новый объект не распространялись, из-за чего исчисление должно было производиться с повышающим коэффициентом 25. Задолженность составила свыше 14,3 млн рублей.
Так как предприятие отказалось погасить недоимку добровольно, надзорное ведомство обратилось в суд. Первый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию Росприроднадзора и обязал выплатить долг, а также пени в размере 1,8 млн рублей. В настоящее время деньги полностью поступили в бюджет.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области усилят борьбу с несанкционированными свалками.