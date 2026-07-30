Компания заплатила 16 млн за ущерб экологии в Первомайске

При проверке деклараций за 2024 год выяснилось, что предприятие неверно рассчитало плату за размещение отходов. Компания сменила полигон с МУП «Комунэнерго» на ООО «ОРБ Нижний», однако установленные лимиты на новый объект не распространялись, из-за чего исчисление должно было производиться с повышающим коэффициентом 25. Задолженность составила свыше 14,3 млн рублей.