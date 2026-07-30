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«Не терпится начать работу в Челябинске»: новый главный тренер «Трактора» прилетел из Америки и взял с собой жену

Прибыл новый главный тренер челябинского ХК «Трактор» Скотт Гордон.

Источник: ХК «Трактор»

Новый главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прибыл в Челябинск. Хоккейный клуб показал, как его встречают в аэропорту. Судя по кадрам, американский специалист прилетел в Кольцово. Скотт Гордон поделился, что в начале своего тренерского пути он и не думал, в какую точку на карте он приведет. Ранее он не работал в России.

— Мне не терпится начать работу. Это отличная новая глава в моей карьере. Я рад возможности работать в КХЛ. Это отличная лига, а «Трактор» — успешная команда, — цитирует нового главного тренера пресс-служба черно-белых.

Он уже успел посмотреть на видео, как играют хоккеисты текущего состава, а также дистанционно поработал с генменеджером Алексеем Волковым по подбору новых игроков. Сейчас первоочередная задача — получше узнать игроков.

— Что касается первых дней, у нас достаточно времени до стартовой игры «предсезонки» и первого матча чемпионата. Конечно же, работа на сборах — стиль игры, система, другие важные детали, из которых строится идентичность команды.

Кстати, Скотт Гордон прилетел не один, а с женой. Правда для нее это «ознакомительная поездка».

— Если сложится — и если расписание ее работы удачно совместится с нашим, она еще раз приедет по ходу сезона.