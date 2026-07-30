«Не терпится начать работу в Челябинске»: новый главный тренер «Трактора» прилетел из Америки и взял с собой жену

Новый главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прибыл в Челябинск. Хоккейный клуб показал, как его встречают в аэропорту. Судя по кадрам, американский специалист прилетел в Кольцово. Скотт Гордон поделился, что в начале своего тренерского пути он и не думал, в какую точку на карте он приведет. Ранее он не работал в России.