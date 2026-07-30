В Госдуме высказались о просьбе Зеленского о 300 ракетах Patriot

По словам Колесника, системы Patriot производятся частными компаниями, а перечень адресатов, которым они полагаются, достаточно длинный. Сам комплекс стоит около миллиарда долларов, а без соответствующих установок, которые подвергаются уничтожению российскими войсками на территории Украины, ракеты бесполезны.
«Передача 300 ракет невозможна чисто технически. Ракета очень дорого стоит. Там очередь на Patriot запланирована на годы вперед, и ради Украины никто не собирается понижать свою боеспособность. Ни одна из стран. Это пока только разговоры, ничем не подкрепленные», — рассказал собеседник «Ленты.ру».
Ранее запрос Зеленского к главе Белого дома по поводу 300 ракет для систем Patriot стал темой общественной дискуссии в Австрии. Местные пользователи соцсетей не сдержали эмоций и высмеяли такую просьбу украинского лидера.
В комментариях подчеркнули, что американцам и самим не хватает этих боеприпасов — в частности, для противостояния с Ираном. Один из участников дискуссии назвал Зеленского «коррумпированным и кокаиновым».