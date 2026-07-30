В Госдуме высказались о просьбе Зеленского о 300 ракетах Patriot

«Передача 300 ракет невозможна чисто технически. Ракета очень дорого стоит. Там очередь на Patriot запланирована на годы вперед, и ради Украины никто не собирается понижать свою боеспособность. Ни одна из стран. Это пока только разговоры, ничем не подкрепленные», — рассказал собеседник «Ленты.ру».