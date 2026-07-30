Час ревности. Жена жестоко расправилась с соперницей

В Нижегородской области начался суд над 32-летней женщиной, которая свела счёты с 27-летней подругой, приревновав ту к мужу. Она обрила несчастную налысо, залила зелёнкой, совершила насильственные действия сексуального характера… Несчастная из последних сил выползла на улицу и скончалась. Ревнивице грозит до 15 лет лишения свободы. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Всё случилось за какой-то час.
Райцентр Починки, где живёт около 11 тысяч человек, был просто в шоке от этой истории. Подруги в тот день вместе выпивали, мужчины из-за которого всё случилось, дома не было. Хозяйка дома на почве ревности вышла из себя и стала издеваться над гостьей. Обрила, залила аптечной зелёнкой, изнасиловала… «Обвиняемая сделала это всё в течение какого-то часа. Потерпевшая нашла силы позвонить в скорую помощь и выползти на улицу. Там она скончалась. Тело обнаружили соседи», — рассказали nn.aif.ru в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.
После трагедии возбудили уголовное дело по двум статьям УК — по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» и ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас суд устанавливает все обстоятельства случившегося. Если вина ревнивой подруги будет доказана, по совокупности обвинений ей может грозить до 15 лет лишения свободы.
Соседи и знакомые покойной девушки в ужасе. По словам местной жительницы, после издевательств у жертвы были повреждены внутренние органы, а от синяков на теле не было живого места, сообщает программа «Кстати».
Муж подсудимой рассказал телепрограмме «Кстати»: в день, когда всё случилось, он был на заработках в другом городе. «Если бы я был дома, этого бы не было!» — вздыхает мужчина.
Он утверждает: женщины дружили. 27-летняя девушка часто оставалась у пары ночевать. «Но между нами никогда ничего не было», — настаивает муж обвиняемой.
«И это сделала женщина!».
Жители Починок подтверждают, что подруги действительно любили выпить, особенно когда муж старшей уезжал. Обе они не работали. 27-летняя жертва, говорят люди, — выпускница детского дома, ни родных, ни собственного жилья у девушки не было.
Нижегородцы в социальных сетях не могут поверить, что такое зверство совершила с виду вполне обычная молодая женщина.
«Какие ей 15 лет лишения свободы? За такое изуверство и пожизненного мало!» — пишет пользователь под ником Анастасия С.
«Мужчина в злобе может остановиться, а женщина порой идёт до конца», — добавляет пользователь под ником Алексей Б.
«Бедная девушка! Такого натерпелась перед смертью… Слов нет. И это сделала женщина — подруга», — недоумевает пользователь под ником Иришка И.
Как сообщалось ранее, в Нижегородской области реальные сроки получили школьники и взрослая женщина, трое суток пытавшие пенсионерку.