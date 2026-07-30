Подготовка к отопительному сезону проходит в Нижнем Новгороде

Глава города Юрий Шалабаев обозначил приоритетные сроки: пробные топки планируется запустить уже с 1 сентября. Цель — обеспечить полную готовность системы теплоснабжения к середине месяца. Мэр подчеркнул, что из‑за нестабильных погодных условий важно заранее подготовиться к возможному раннему похолоданию. Он также отметил, что ход подготовки к отопительному сезону находится под особым контролем городских властей.