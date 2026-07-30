Подготовка к отопительному сезону проходит в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде активно ведётся подготовка к предстоящему отопительному сезону. По данным пресс‑службы мэрии, к концу июля плановый профилактический ремонт завершили на 79 из 116 котельных, находящихся в ведении АО «ОКО».
Специалисты не только выполнили необходимые ремонтные работы, но и провели обследования объектов. Отдельное внимание уделили проверке тепловых сетей: все 1 717 км инфраструктуры испытали на плотность и прочность.
Глава города Юрий Шалабаев обозначил приоритетные сроки: пробные топки планируется запустить уже с 1 сентября. Цель — обеспечить полную готовность системы теплоснабжения к середине месяца. Мэр подчеркнул, что из‑за нестабильных погодных условий важно заранее подготовиться к возможному раннему похолоданию. Он также отметил, что ход подготовки к отопительному сезону находится под особым контролем городских властей.
Параллельно ведутся масштабные работы на улице Ошарской. АО «Объединённый коммунальный оператор» переносит сети теплоснабжения из‑под ризалитных конструкций дома № 14, а также выполняет переустройство водовода на участке от улицы Октябрьской до улицы Грузинской.
По словам генерального директора АО «ОКО» Дмитрия Сивохина, работы идут в соответствии с графиком. Текущая готовность по тепловым сетям составляет 40%, по водоводам — свыше 50%. Планируется, что движение транспорта по улице Ошарской откроют к 1 сентября.
Ранее Минстрой опроверг изменения в передаче показаний счетчиков нижегородцев.