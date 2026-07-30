Экс-игрок «Волги» стал замгендиректора ФК «Нижний Новгород» по развитию

Бывший нападающий нижегородской «Волги» 39-летний Сергей Синев назначен на пост заместителя генерального директора ФК «Нижний Новгород».
Молодой футболист выступал за «Волгу» в 2007 году. Потом прошел большой футбольный путь, поиграл в таких клубах, как «Елец», «Чита», новороссийский «Черноморец», «Локомотив» (Лиски), «Астрахань», «Динамо» (Брянск). Профессиональную карьеру завершил в 2017 году. Потом работал на руководящих футбольных постах в родной Астрахани и был гендиректором ФК «Торпедо» (Москва).
В ФК «НН» Сергей Синев будет курировать отделы менеджмента, маркетинга, социальных проектов и СМИ.
«Поступило предложение возглавить это направление. Работа, понятно, коммерческая. Кто-то делает привлекательным наш клуб на футбольном поле, а наша задача — сделать его привлекательным около футбола. Чтобы болельщики снова вернулись на стадион, привлечь новых людей», — сказал функционер в программе «Футбольный марш».