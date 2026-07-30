Жена жестоко расправилась с соперницей

Райцентр Починки, где живёт около 11 тысяч человек, был просто в шоке от этой истории. Подруги в тот день вместе выпивали, мужчины из-за которого всё случилось, дома не было. Хозяйка дома на почве ревности вышла из себя и стала издеваться над гостьей. Обрила, залила аптечной зелёнкой, изнасиловала… «Обвиняемая сделала это всё в течение какого-то часа. Потерпевшая нашла силы позвонить в скорую помощь и выползти на улицу. Там она скончалась. Тело обнаружили соседи», — рассказали nn.aif.ru в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.