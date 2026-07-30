В Красноярске спасатели вывели из леса пять человек за минувший вечер

В Красноярске спасатели за вечер помогли двум группам людей, которые заблудились в лесу. Об этом сообщили КГКУ «Спасатель».
29 июля в нацпарке «Красноярские Столбы» в районе скалы Жаба заблудилась семья из трех человек. Супруги с 9-летним сыном поняли, что самостоятельно выбраться не смогут, и позвонили по номеру 112. Поисковая операция длилась около часа. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда нашли семью и доставили ее к Восточному входу нацпарка.
Поздно вечером еще одно сообщение поступило из района СНТ «Кордон». Там во время сбора грибов в лесу потерялись две женщины. Спасатели выехали на место, нашли их в ночном лесу и доставили в город.
Краевые спасатели напоминают: перед походом в лес нужно зарядить телефон, взять с собой воду и заранее сообщить близким свой маршрут.