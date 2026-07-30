В Красноярске спасатели вывели из леса пять человек за минувший вечер

29 июля в нацпарке «Красноярские Столбы» в районе скалы Жаба заблудилась семья из трех человек. Супруги с 9-летним сыном поняли, что самостоятельно выбраться не смогут, и позвонили по номеру 112. Поисковая операция длилась около часа. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда нашли семью и доставили ее к Восточному входу нацпарка.