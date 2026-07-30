В Волгограде пройдёт международный джазовый фестиваль

Праздник джаза пройдёт в Волгограде с 23 по 30 августа. В городе на Волге встретятся музыканты из Абхазии, Азербайджана, Беларуси и России. Каких исполнителей увидят поклонники этого вида музыкального искусства, сложившегося в результате синтеза европейской и африканской музыкальных культур и завоевавшего весь мир, выяснял vlg.aif.ru.
Именитые и начинающие: кто представит Волгоград.
Неделя джаза «Волга. Джаз. СССР» стартует в Волгограде в четвёртое воскресенье августа и пройдёт на нескольких площадках. Музыканты из Абхазии, Азербайджана, Беларуси и России выступят в амфитеатре на берегу Волги, в музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова, в Детской академии искусств, в Комсомольском саду, на теплоходе и в автокинотеатре «Победа».
Волгоградскую джазовую сцену представят Ирина Аксенова, Дмитрий Арутюнов, Алена Волобуева, Илья Настасий, Павел Новиков-Растопнин и другие исполнители, в том числе, начинающие, для которых этот фестиваль станет премьерным.
Из Абхазии в город-герой приедет трио Дениса Хагба, барабанщика и вокалиста. Вместе с ним в стилях соул, джаз и джаз-рок играют клавишник Андрей Марухин и басист Ярослав Столяренко. Для них этот джазовый фестиваль далеко не первый — музыканты уже принимали участие во множестве событий, которые проходят в связанных протокультурой странах постсоветского пространства.
Юбилейный сезон: Сергей Жилин отмечает 60-летие.
Из Азербайджана в городе на Волге ждут Гасана Багирова — джазового гитариста и вокалиста с множеством регалий: он — заслуженный артист республики, солист Госфилармонии джазовой музыки, лауреат Всероссийской музыкальной премии «Все цвета джаза» в номинации «гитара», постоянный партнёр российского ансамбля под управлением Давида Голощёкина.
За плечами солистов Большого театра Беларуси Дениса Янцевича и Екатерины Михновец — академическая школа и оперные сцены Европы. Однако для волгоградцев они подготовили джазовую программу, соединяющую оперную школу и импровизации.
Хедлайнерами фестиваля станут народный артист России Сергей Жилин и оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз». Волгоградцам и миллионам жителям других регионов страны они знакомы по телевизионным проектам «Голос» и «Голос. Дети», «Две звезды» и «Достояние республики».
Творческий коллектив возрождает традиции исполнения джазовой и эстрадной музыки симфоническими оркестрами. А для Сергея Жилина этот сезон ещё и юбилейный — выдающийся музыкант, дирижёр, композитор и педагог отпразднует своё 60-летие.
30 августа на сцене амфитеатра прозвучит антология советской песни — программа, в которой знакомые с детства мелодии обретают симфоджазовое звучание.
Сотворчество поколений: на одной сцене со звёздами.
«Особую значимость фестиваль приобретает в контексте позиционирования Волгограда как центра общественной дипломатии России, когда джазовая музыка, как часть общего наследия культур постсоветских стран, становится важнейшим ресурсом укрепления и развития международных связей», — говорит руководитель АНО «Продюсерский центр культурных инициатив “Ток” Марина Воронова.
Фестиваль «Волга. Джаз. СССР» будет проходить в Волгограде при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В его рамках будут работать музыкальные лаборатории для начинающих музыкантов, которые смогут репетировать вместе с известными гостями, а также тестировать и дорабатывать свои номера, которые после прозвучат для широкой публики.
«Так фестиваль поддержит диалог и сотворчество поколений», — подчёркивает Марина Воронова.