Проект реконструкции Киевской снова задерживается

Проект капитального ремонта улицы Киевской в Калининграде снова сдвинулся по срокам. В феврале в мэрии рассчитывали направить документацию на экспертизу до апреля, однако сейчас проект только готовят к этому этапу, сообщила глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира в четверг, 30 июля.