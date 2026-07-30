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Проект реконструкции Киевской снова задерживается

В феврале мэрия планировала разработать документы к апрелю.

Источник: Клопс.ru

Проект капитального ремонта улицы Киевской в Калининграде снова сдвинулся по срокам. В феврале в мэрии рассчитывали направить документацию на экспертизу до апреля, однако сейчас проект только готовят к этому этапу, сообщила глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира в четверг, 30 июля.

«Капитальный ремонт — это наша задача. Мы в настоящий момент начинаем грузиться в экспертизу. За август мы будем грузиться с нашим большим проектом», — сказала глава администрации.

Дятлова уточнила, что до конца года мэрия рассчитывает получить одобрение, чтобы затем заниматься строительством. До начала большого ремонта улицу будут поддерживать в нормативном состоянии.

По её словам, речь идёт и о проезжей части, и о тротуарах — их должны содержать так, чтобы участок оставался безопасным для транспорта и пешеходов. С 22 июля на Киевской уже начался ямочный ремонт.

Ранее, в феврале, председатель дорожно-транспортного комитета администрации Калининграда Антон Романов сообщал «Клопс», что проектировщики завершили подготовку документации и получили технические условия от инженерных служб.

Тогда планировали за лето закончить работу с бумажной волокитой, чтобы выйти на финансирование при формировании бюджета на 2027 год.

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