Более 146 тысяч пенсионеров Прикамья с 1 августа получат повышенную пенсию

Прибавку также получат получатели страховых пенсий по старости и инвалидности, которые работали в 2025 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы. Также произойдет увеличение пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили ранее неучтенные средства.