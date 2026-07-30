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В Советске мужчина устроил вечеринку в честь дня рождения и получил от соседа лопатой по голове

Для именинника праздник закончился сотрясением мозга.

Источник: Клопс.ru

Житель Советска пришёл с лопатой к соседу, отмечавшему 45-летие, и трижды ударил его черенком по лицу. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» в четверг, 30 июля.

Конфликт произошёл в частном секторе. 56-летний мужчина позвонил имениннику и пожаловался на шум, на что собеседник предложил поговорить лично. Встреча быстро переросла в драку. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и множественные кровоподтёки.

На нападавшего завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Под Славском женщина зарезала брата в день его рождения и попыталась выдать всё за самоубийство.