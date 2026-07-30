В Красноярске отремонтировали проезд на Калинина и установили новый светофор в Покровке

В летний сезон продолжается благоустройство города. Особое внимание уделяется именно тем проблемным вопросам, на которые обратили внимание сами жильцы. По их просьбе в Советском районе прямо сейчас преображается переход по улице Авиаторов. На стенах появлялась несанкционированная реклама и постоянно приходилось тратить средства на их ликвидацию. К работам подключились бойцы трудового отряда главы города — и сейчас на стенах перехода появляются яркие картины на тему подводного мира. По словам Александра Казанцева, живущего на улице Авиаторов, людей здесь ходит очень много: рядом расположены магазины. — Приятно очень, что нас услышали, — говорит он. — Постоянно ходить мимо переходу, который разрисован разными граффити, непристойной рекламой, не очень хотелось. Поэтому мы просили навести здесь порядок. Сейчас работы начались. Я, как председатель дома, постоянно обращаюсь с различными просьбами и заявками. Благодарен за то, что их слышат- в прошлом году высадили вдоль Авиаторов деревья. Благодарны за существенные перемены и жильцы с улицы Калинина. По их словам, не так давно пройти к дому 1 Г можно было только в резиновых сапогах. Проезд к жилому дому был весь разбит, в огромных ямах после дождей стояла вода. Подмывало тротуарную плитку со двора, которая постепенно сползала. — Так как средств на такие работы не было, управляющая компания помочь нам не могла, — вспоминает Надежда Мамбетова, жительница дома, расположенного по адресу Калинина, 1 Г. — Было просто ужасно: ямы кругом. И вот сейчас заасфальтировали наш проезд и стало очень комфортно. Сделали очень хорошо. И тротуарной плитке уже ничего не угрожает, там ничего не разрушается. Была выполнена просьба жильцов уже Центрального района города — на пересечении улиц Линейная и Абытаевская появился новый светофор на ранее нерегулируемом пешеходном переходе. Здесь ранее на достаточно значительном участке не было ни одного светофора. — Местом концентрации ДТП участок не являлся, но очень много было обращений граждан о том, что водители не пропускают, игнорируют требования дорожных знаков и так далее, — говорит Роман Веретнов, заместитель руководителя -начальник отдела мониторинга пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения УДИБ. — Вообще на данном участке улица Линейная имеет четыре полосы для движения. И по нормативным документам пешеходный переход обязан быть регулируемым. Поэтому при разработке проекта организации дорожного движения светофорное регулирование на перекрёстке Линейная-Абытаевская было спроектировано, согласовано и утверждено. Надеюсь, жалобы прекратятся и аварийность снизится. Также в следующем году работы на этом участке продолжаться: запланировано устройство пешеходных переходов по улицам Линейной и Чернышевского ближе к Караульной. Глава города лично контролирует отработку обращений жителей, выезжая в районы. Напомним, что весной Сергей Верещагин провёл первую серию открытых встреч в 7 районах. В диалоге приняли участие почти 1200 активных красноярцев: всего было задано 1179 вопросов. Наиболее проблемными темами традиционно стали работа управляющих компаний, вывоза мусора, обустройства новых площадок ТКО, ремонт дорог и благоустройство территорий. На сегодняшний день уже отработано 65 процентов вопросов. Те из них, которые требуют детальной проработки и дополнительного финансирования, находятся на контроле у главы города. Также большое внимание уделяется новым территориям Красноярска: жителями посёлков Минино, Элиты, Берёзовки, Арейского, Снежницы, Дрокино. Был проведен также первый онлайн-прием. Вторая серия открытых встреч с жителями районов начнется уже в октябре.