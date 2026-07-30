Фигуранта дела о теракте против главы батальона «АрБат» осудили на 22 года

По версии следствия, Матевосян поселился в жилом комплексе за несколько месяцев до теракта — в декабре 2024 года. Поэтому утром 3 февраля никого не удивило, что он сидел у лифтов с газетой. Рядом с ним стоял чемодан, в котором находилось самодельное взрывное устройство. Бомбу изготовили на основе противопехотной мины МОН-50, усилив ее дополнительным зарядом пластичного взрывчатого вещества. Когда Саркисян с охраной вышел из лифта, Матевосян подал сигнал сообщнику, который дистанционно привел устройство в действие.