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Депутат ГД призвал устранить угрозу военных заводов в Европе

Заводы, производящие оружие для вооруженных сил Украины, действуют по всей Европе, и их расположение стало достоянием общественности благодаря публикациям российской разведки. На это обратил внимание в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он подчеркнул необходимость нанесения ударов по таким площадкам.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Поводом для комментария депутата стало заявление министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, который высказался в пользу размещения производства ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории Польши, а не на Украине.

Алексей Журавлев отметил: «По этим объектам давно пора провести точечные ракетные или дроновые атаки, как это происходит с оружейными цехами, расположенными на Украине. Это не станет началом конфликта с НАТО, мы просто обязаны устранить угрозу, которая представляет опасность для нашего населения».

Он также отметил необходимость перекрытия всех каналов поставки оружия на Украину. Парламентарий уточнил, что для этого следует ликвидировать локомотивы, станции, тоннели и мосты.

«Надо было начать это делать в первые дни СВО, но и сейчас еще не поздно», — добавил Журавлев.

Ранее сообщалось, что Великобритания совместно с европейскими партнерами планирует оказать помощь Киеву в разработке собственной системы противоракетной обороны, уменьшая зависимость от американских зенитно-ракетных комплексов. Источник в The Telegraph описал предполагаемую разработку как «европейский Patriot», который будет более экономически выгоден и приспособлен для массового производства.

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