Алексей Журавлев отметил: «По этим объектам давно пора провести точечные ракетные или дроновые атаки, как это происходит с оружейными цехами, расположенными на Украине. Это не станет началом конфликта с НАТО, мы просто обязаны устранить угрозу, которая представляет опасность для нашего населения».