Канье Уэст урегулировал иск по обвинению в сексуализированном насилии

49-летний рэпер Канье Уэст достиг безусловного соглашения со своей бывшей ассистенткой — 37-летней Лорен Пишоттой, обвинявшей его в домогательствах и сексуализированном насилии, пишет People со ссылкой на соответствующие судебные документы.
Условия мирового соглашения не разглашаются. Договоренность была достигнута 23 июля. В заявлении, поступившем в суд Лос-Анджелеса 28 июля, утверждалось, что в течение 45 дней с момента урегулирования Пишотта отзовет свой иск против Уэста.
«Вопрос решен», — подтвердил 29 июля в беседе с People адвокат истицы Арик Фудали.
Пишотта подала в суд на рэпера в июне 2024 года. Она обвиняла его в домогательствах, незаконном увольнении и нарушении условий контракта в качестве личного ассистента Уэста с 2021 по 2022 год. Рэпер отрицал все обвинения в его адрес.
В октябре 2024 года Пишотта расширила исковые требования. Она утверждала, что Уэст прикасался к ней и склонял к интимной близости (forced himself in and on). Она также утверждала, что до того, как она начала работать на Уэста, ее накачали наркотиками и изнасиловали во время студийной сессии, которую Уэст проводил совместно с другим скандальным рэпером — Пи Дидди. К такому выводу она пришла якобы после того, как сам Уэст заявил ей, что в ту ночь у них была интимная близость.
В июле 2025 года Пишотта подала расширенную жалобу, в которой заявлялось, что Уэст изнасиловал ее и добивался сексуальных услуг в обмен на помощь с карьерой. Рэпер назвал ее жалобу «абсурдной и странной», а также «фантастической выдумкой».
Джаред Лето отреагировал на обвинения в сексуализированном насилии.
Ранее лауреат премии «Оскар» и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars 54-летний Джаред Лето отверг обвинения в насилии на фоне новой волны заявлений женщин.
«За всю свою жизнь я никого не насиловал. Эти обвинения абсолютно и категорично ложны», — заявил Джаред Лето в комментарии TMZ.
Новая волна обвинений против него поднялась 29 июля 2026 года после публикации документального фильма Би-би-си под названием «Джаред Лето: темный секрет Голливуда». В нем четыре женщины заявили о сексуализированном насилии в подростковом возрасте. Они утверждали, что домогательства происходили, когда им было от 16 до 19 лет, в период с 2002 по 2016 год. На тот момент звезде Голливуда было от 30 до 40 лет.
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