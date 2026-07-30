Канье Уэст урегулировал иск по обвинению в сексуализированном насилии

В октябре 2024 года Пишотта расширила исковые требования. Она утверждала, что Уэст прикасался к ней и склонял к интимной близости (forced himself in and on). Она также утверждала, что до того, как она начала работать на Уэста, ее накачали наркотиками и изнасиловали во время студийной сессии, которую Уэст проводил совместно с другим скандальным рэпером — Пи Дидди. К такому выводу она пришла якобы после того, как сам Уэст заявил ей, что в ту ночь у них была интимная близость.