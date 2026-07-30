Дятлова хочет разобраться с маршруткой, которая перестала как следует вывозить пассажиров

В Калининграде проверят деятельность перевозчика, работающего на маршруте, которым пользуются дети из спортивной школы № 5. Об этом глава администрации Елена Дятлова сказала во время прямого эфира в четверг, 30 июля.
Люди жалуются, что маршрутка № 72 ходит редко, из-за чего дети долго ждут транспорт в любую погоду. Дятлова ответила, что у этого перевозчика уже фиксировали случаи невыполнения рейсов. Компания неоднократно привлекалась к ответственности за такие нарушения.
Дятлова отметила, что скоро дети вернутся в школы и учреждения дополнительного образования, поэтому вопрос нужно решить до начала активного учебного сезона. К перевозчику могут применить административные и финансовые меры воздействия.
В самом транспортном предприятии редакции пояснили, что наблюдается острый дефицит водителей. «Микрики» стоят в гараже и готовы к выходу, однако существующий тариф не позволяет привлекать дополнительных шофёров.
Кроме того, 72-й маршрут построен так, что собирает чуть ли не все пробки Московского района. Из-за этого невозможно соблюдать расписание — машина может час простоять, не добравшись даже до центра.