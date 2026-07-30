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Известный судья Храмцов уходит в отставку из омского арбитража

Региональная квалификационная коллегия судей рассмотрит заявление о сложении полномочий на внеочередном заседании.

Источник: Комсомольская правда

Судейское сообщество Омской области ожидает значимое кадровое изменение. В пятницу, 31 июля, региональная квалификационная коллегия судей соберется на внеочередное заседание, главным вопросом которого станет добровольная отставка служителя Фемиды.

Речь идет о судье Арбитражного суда Омской области Константине Храмцове. Он обратился в коллегию с официальным заявлением о сложении своих полномочий. Планируется, что отставка вступит в силу с 5 сентября текущего года.

Помимо рассмотрения вопроса об уходе Храмцова, члены коллегии согласуют кандидатуры на вакантные должности в городских и областных инстанциях. Татьяна Дудко претендует на должность судьи в Октябрьском районном суде, Ксения Ерузалимова планирует занять аналогичный пост в Первомайском районном суде, а Илья Чаунин выдвинул свою кандидатуру на работу в Седельниковском районном суде.

Кроме того, на заседании будет утверждено назначение Сандугаш Жуматаевой мировым судьей на 21-й судебный участок в Омском судебном районе. Также в повестку дня включена плановая аттестация действующих судей региона, что позволяет поддерживать высокие стандарты отправления правосудия для местных жителей и граждан.