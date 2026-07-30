Известный судья Храмцов уходит в отставку из омского арбитража

Помимо рассмотрения вопроса об уходе Храмцова, члены коллегии согласуют кандидатуры на вакантные должности в городских и областных инстанциях. Татьяна Дудко претендует на должность судьи в Октябрьском районном суде, Ксения Ерузалимова планирует занять аналогичный пост в Первомайском районном суде, а Илья Чаунин выдвинул свою кандидатуру на работу в Седельниковском районном суде.