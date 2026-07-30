Юрий Шалабаев поручил начать пробные топки в Нижнем Новгороде с 1 сентября

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём канале в мессенджере MAX сообщил, что на выездном совещании с генеральным директором Объединённого коммунального оператора (ОКО) Дмитрием Сивохиным дал поручение начать пробные топки с 1 сентября.
«Дал поручение — начать пробные топки в этом году уже с 1 сентября, чтобы в любой момент быть готовыми к старту отопительного сезона», — отметил градоначальник.
Как отметил Юрий Шалабаев, к концу лета должны завершиться работы на одном из самых сложных участков ремонтной программы ОКО — улице Ошарской. Здесь переносится теплосеть из‑под ризалитных конструкций дома, одновременно ведётся перекладка водовода. Таким образом исправляется градостроительная ошибка начала 2000‑х, а заодно повышается надёжность теплоснабжения и водоснабжения в этом районе.
«Раскопки в историческом центре всегда сопряжены со сложностями. Здесь, параллельно замене сетей, работают и археологи — исследуют культурный слой. И всё это в маленьком пространстве узкой улицы. Но работа идёт в графике. Так что рассчитываем, что уже в сентябре жители не вспомнят о неудобствах, а в отопительном сезоне будут надёжно обеспечены теплом», — заключил Юрий Шалабаев.
Напомним, ранее Юрий Шалабаев рассказал о ходе ремонта дорог на Звездинке и Мызинском путепроводе.