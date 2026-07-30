Юрий Шалабаев поручил начать пробные топки в Нижнем Новгороде с 1 сентября

«Раскопки в историческом центре всегда сопряжены со сложностями. Здесь, параллельно замене сетей, работают и археологи — исследуют культурный слой. И всё это в маленьком пространстве узкой улицы. Но работа идёт в графике. Так что рассчитываем, что уже в сентябре жители не вспомнят о неудобствах, а в отопительном сезоне будут надёжно обеспечены теплом», — заключил Юрий Шалабаев.