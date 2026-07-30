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Плативший раками белорус может сесть в тюрьму на шесть лет

Белорус платил раками за услуги, пока его самого не поймали.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси будут судить расплачивавшегося за услуги раками белоруса. Подробности рассказали в Госинспекции охраны растительного и животного мира.

Так, в Мстиславском районе природоохранники задержали в рыболовных угодьях браконьера. Мужчина семнадцатью раколовками добывал широкопалого рака, который занесен в Красную книгу Беларуси и не является объектом рыболовства.

Улов браконьера при задержании — 740 раков, общим весом 24,5 килограмма. Ущерб, нанесенный окружающей среде, составил 3330 базовых величин (149 850 белорусских рублей в июле 2026 года).

При этом благодаря слаженным действия сотрудников Мстиславской межрайинспекции спасены жизни 411 краснокнижных раков, которых отпустили в естественную среду обитания.

Задержанный сознался, что знал, что пойманные им раки краснокнижные. Раков он ловил, чтобы потом использовать как «живую валюту». Он ими расплачивался с другими людьми за различные, которые ему оказывали.

Фигуранту грозит крупный штраф и до шести лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, как белорусы поймали пять рыб, которые стоят как 10 килограммов лосося.

А еще рассказывали, что скитавшаяся две недели в лесу белорусская пенсионерка, которую искали сотни людей, рассказала, как выжила: «Ела только спелую чернику, воду руками разгребала».