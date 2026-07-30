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На Запорожской АЭС предотвратили атаку дрона на хранилище ОЯТ

Попытка атаки беспилотника на хранилище отработавшего ядерного топлива зафиксирована на Запорожской АЭС. Дрон вовремя обнаружили и обезвредили, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Беспилотник пытался атаковать хранилище отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции. Дрон вовремя обнаружили и обезвредили, пострадавших и разрушений нет.

Как уточнили в сообщении Запорожской АЭС в Telegram, «Дрон был обнаружен в непосредственной близости от здания хранения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом».

В пресс-службе отметили, что повреждение транспортера могло бы существенно ограничить технологические возможности станции в работе с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). Это, в свою очередь, угрожало бы долгосрочной безопасности и стабильной работе объекта.

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