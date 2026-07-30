На Запорожской АЭС предотвратили атаку дрона на хранилище ОЯТ

Беспилотник пытался атаковать хранилище отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции. Дрон вовремя обнаружили и обезвредили, пострадавших и разрушений нет.
Как уточнили в сообщении Запорожской АЭС в Telegram, «Дрон был обнаружен в непосредственной близости от здания хранения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом».
В пресс-службе отметили, что повреждение транспортера могло бы существенно ограничить технологические возможности станции в работе с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). Это, в свою очередь, угрожало бы долгосрочной безопасности и стабильной работе объекта.