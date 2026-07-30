Девочке из Калининграда удалили гигантскую опухоль в Детском центре имени Рошаля в Подмосковье

«Мы провели девочке сложную операцию по удалению новообразования: чтобы добраться до опухоли, мы выполнили поперечный разрез грудины — словно приоткрыли “створки” грудной клетки, получив прямой доступ к средостению. Затем, действуя с особой осторожностью, чтобы не задеть жизненно важные магистральные сосуды и нервы, поэтапно с помощью ультразвукового скальпеля и микрохирургических инструментов, отделили разросшуюся вилочковую железу от окружающих тканей, лёгкого и бронхов, а затем единым блоком извлекли опухоль. Вмешательство прошло успешно и без осложнений: лёгкое расправилось, и дыхание девочки восстановилось», — рассказал хирург Максим Сухов.