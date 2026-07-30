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В мэрии признали необходимость отремонтировать улицу Зоологическую

Но прямо сейчас работы там не начнутся — улицы нет в планах.

Вопрос о включении улицы Зоологической в программу капремонта рассмотрят осенью нынешнего года при формировании бюджета на трехлетний период. Об этом глава администрации Елена Дятлова сказала 30 июля во время прямой линии в «ВК». Она согласилась с обратившимся жителем города, который заявил о том, что Зоологическую пора уже привести в порядок.

— Полностью согласна, пора заняться улицей Зоологической. Более того, она сама по себе узкая и с одной стороны полностью отсутствует тротуар, — говорит глава администрации. — Улица Зоологическая сложна тем, что требует изменения геометрии дороги. Сейчас этой улицы в планах нет. Нужно ее включать, это однозначно.

Сегодня в Калининграде на учете 594,6 км дорожной сети, а это 867 улиц. В мэрии говорят, что одновременно ремонтировать все не могут. В этом году занимаются ремонтом и содержанием 580 улиц.

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