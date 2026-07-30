В мэрии признали необходимость отремонтировать улицу Зоологическую

Вопрос о включении улицы Зоологической в программу капремонта рассмотрят осенью нынешнего года при формировании бюджета на трехлетний период. Об этом глава администрации Елена Дятлова сказала 30 июля во время прямой линии в «ВК». Она согласилась с обратившимся жителем города, который заявил о том, что Зоологическую пора уже привести в порядок.