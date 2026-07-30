В Иркутской области мост через реку Бодайбо готов более чем на 90%

Техническая готовность моста через реку Бодайбо на автодороге Бодайбо — Кропоткин в Иркутской области составляет уже более чем 90%, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Реконструкция объекта ведется в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Объект расположен на 64,9 км дороги. Подрядная организация выполнила устройство опор и пролетного строения, полностью смонтировала мостовое полотно, завершила сопряжение моста с дорожным полотном и укрепила конусы. На данный момент работы сосредоточены на устройстве подходов.
«Реконструкцию моста начали в прошлом году. Сейчас идет финальный этап, после которого мост через Бодайбо на автодороге Бодайбо — Кропоткин будет полностью готов к приемке. Планируем сдать объект в эксплуатацию в ближайшее время», — рассказал директор дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Петр Демидов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.