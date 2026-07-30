В Иркутской области мост через реку Бодайбо готов более чем на 90%

«Реконструкцию моста начали в прошлом году. Сейчас идет финальный этап, после которого мост через Бодайбо на автодороге Бодайбо — Кропоткин будет полностью готов к приемке. Планируем сдать объект в эксплуатацию в ближайшее время», — рассказал директор дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Петр Демидов.