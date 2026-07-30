В небе Прикамья за два дня атак уничтожили более 50 беспилотников

Прикамье 30 июля подверглось самой массированной атаке беспилотников. Силы ПВО и мобильные огневые группами сбили более 50 БПЛА: 29 июля — 23, сегодня — 30. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
В результате отражения сегодняшней атаки есть незначительные повреждения двух нежилых строений. Оперативные службы устраняют их последствия. Обломки одного из сбитых БПЛА также упали на границу придомового участка в Очерском округе, пострадавших нет.
«Цель врага понятна — он бьет по нашим предприятиям. И это не случайно. Промышленность Прикамья — опора края и всей страны», — отметил Дмитрий Махонин.
Краевые власти совместно с Минобороны РФ принимают все меры для защиты населения и предприятий региона. Силы экстренного реагирования работают круглосуточно и четко знают свой алгоритм действий.
Губернатор добавил, что своими атаками враг пытается посеять панику, необходимо сохранять спокойствия и не поддаваться на провокации. Сила — во взаимной поддержке и единстве.
Ранее глава региона сообщил об отражении атаки БПЛА 29 июля на одно из промышленных предприятий Прикамья.