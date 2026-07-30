Два строения получили повреждения при атаке БПЛА на Пермский край

ПЕРМЬ, 30 июл — РИА Новости. Два нежилых строения получили повреждения в результате массированной атаки дронов на Пермский край, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«В результате отражения сегодняшней атаки есть незначительные повреждения двух нежилых строений», — написал он на платформе «Макс».
Обломки одного из дронов упали на границе придомового участка в Очерском округе, там никто не пострадал. Оперативные службы уже устраняют последствия, добавил Манохин.
Губернатор отметил, что налеты беспилотников в последние два дня были самыми массированными: накануне силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 23 аппарата, сегодня — 30.
Режим беспилотной опасности ввели в Пермском крае в 9:45 по местному времени. Он действовал примерно четыре часа.
По информации Минобороны, минувшей ночью бойцы ПВО сбили над территорией России 258 украинских беспилотников.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.