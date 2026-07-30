В ГАИ Прикамья рассказали подробности ДТП с мотоциклистом в Перми

Подробности аварии на перекрёстке в Перми рассказали сайту perm.aif.ru в Госавтоинспекции Пермского края.
Речь идёт о ДТП на перекрёстке Куйбышева и Яблочкова. Очевидцы рассказали сайту perm.aif.ru, что водитель мотоцикла погиб, однако в ГАИ опровергли эту информацию.
Полицейские рассказали, что около 11:00 на улице Куйбышева столкнулись автомобиль «Митсубиши Паджеро Спорт» и мотоцикл «Хонда». За рулём внедорожника находился мужчина 1964 года рождения, мотоциклом управлял мужчина 1978 года рождения.
По предварительным данным, при повороте налево водитель «Митсубиши» не уступил дорогу встречному мотоциклу. В результате столкновения мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают точные обстоятельства происшествия.