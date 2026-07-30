Липецкие власти закупят у «Роснефти» топливо на 329 млн рублей

В Липецкой области завтра закончится действие порядка продажи топлива по принципу «чет-нечет». Он был введен для бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-100 с 11 июля. Губернатор Игорь Артамонов объяснил снятие ограничений стабилизацией поставок топлива на заправки и сокращением очередей на них. При этом он отметил, что сети АЗС «могут самостоятельно определять объем отпуска бензина на отдельных станциях, исходя из фактических запасов, графиков поставок и текущей нагрузки».