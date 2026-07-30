Шесть бизнесменов Нижегородской области получили звание «Заслуженный предприниматель»

Ещё шесть представителей регионального бизнеса удостоены почётного звания «Заслуженный предприниматель Нижегородской области», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Соответствующее постановление приняли на заседании Законодательного собрания региона 30 июля.
Почётный знак «Заслуженный предприниматель» является региональной государственной наградой. Заявки на присуждение звания принимает и обрабатывает нижегородский Минпром.
«Предприниматели — один из ключевых драйверов развития экономики Нижегородской области. Они создают новые производства и рабочие места, реализуют инвестиционные проекты, внедряют современные технологии, расширяют рынки сбыта и участвуют в решении социальных задач. Многие предприятия активно сотрудничают с образовательными организациями, готовят квалифицированные кадры и вносят вклад в развитие своих муниципалитетов. Звание “Заслуженный предприниматель Нижегородской области” — это признание многолетнего труда людей, которые своим профессионализмом и ответственным отношением к делу помогают укреплять экономический потенциал региона. С 2021 года этой награды удостоены уже 46 представителей нижегородского бизнес‑сообщества», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
Звания «Заслуженный предприниматель Нижегородской области» по итогам работы в 2025 году удостоены:
Юрий Балашов, учредитель, финансовый директор ООО «Нижегородское отделение клиники “Садко”» (медицинский центр); Александр Беляев, генеральный директор АО «Время‑Ч» (производство прецизионной аппаратуры для измерения времени и частоты); Илья Большов, учредитель, генеральный директор ООО «Металлсервис‑Поволжье» (торговля универсальным ассортиментом товаров); Альберт Гусев, генеральный директор ООО «Спар Миддл Волга» (сеть супермаркетов); Алексей Душкин, учредитель, заместитель главного врача по медицинской части ООО «Медис» (медицинский центр); Анатолий Мигунов, учредитель, директор по развитию ООО «Арзамасский литейно‑механический завод “Старт”» (производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств).
Звание вручается за особые заслуги в развитии бизнеса, реализацию инвестиционных проектов, высокие результаты в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции или услуг, представление Нижегородской области на межрегиональном и международном уровне. Оно может быть присвоено индивидуальному предпринимателю, руководителю и (или) учредителю юридического лица, относящегося к субъектам малого и среднего предпринимательства и зарегистрированного в РФ. Повторное присуждение звания одному и тому же лицу не допускается.
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301‑29‑94 (звонок бесплатный).
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.
Напомним, ранее Евгений Люлин рассказал о главных решениях Заксобрания Нижегородской области 30 июля.