Шесть бизнесменов Нижегородской области получили звание «Заслуженный предприниматель»

Звание вручается за особые заслуги в развитии бизнеса, реализацию инвестиционных проектов, высокие результаты в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции или услуг, представление Нижегородской области на межрегиональном и международном уровне. Оно может быть присвоено индивидуальному предпринимателю, руководителю и (или) учредителю юридического лица, относящегося к субъектам малого и среднего предпринимательства и зарегистрированного в РФ. Повторное присуждение звания одному и тому же лицу не допускается.