Медведев призвал создавать комнаты матери и ребенка в университетах

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Создание комнат матери и ребенка в российских университетах — это абсолютно необходимая мера с учетом курса на поддержку студенческих семей, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме «Гвардейск».
«Я уверен, что с учетом нашего курса на то, чтобы поддерживать студенческие семьи, это абсолютно необходимая вещь», — сказал лидер партии.
По его словам, если руководство университета этим занимается, то устроить комнату матери и ребенка не очень сложно, однако можно найти и тысячу причин, почему ее нельзя сделать: нет площадей, нет специалистов, которые будут осуществлять присмотр.
«Это облегчит жизнь девушкам, которые учатся в университете, которые имеют детей. Но это должно быть сделано качественно», — добавил Медведев.
По мнению председателя партии, это должна быть современная комната с полным набором принадлежностей, игрушек, с воспитателями и специалистами.
«Если это делать, то делать по-серьезному. Но я считаю, что делать надо», — подытожил он.