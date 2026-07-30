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Медведев призвал создавать комнаты матери и ребенка в университетах

Медведев заявил о необходимости создания комнат матери и ребенка в университетах.

Источник: © РИА Новости

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Создание комнат матери и ребенка в российских университетах — это абсолютно необходимая мера с учетом курса на поддержку студенческих семей, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме «Гвардейск».

«Я уверен, что с учетом нашего курса на то, чтобы поддерживать студенческие семьи, это абсолютно необходимая вещь», — сказал лидер партии.

По его словам, если руководство университета этим занимается, то устроить комнату матери и ребенка не очень сложно, однако можно найти и тысячу причин, почему ее нельзя сделать: нет площадей, нет специалистов, которые будут осуществлять присмотр.

«Это облегчит жизнь девушкам, которые учатся в университете, которые имеют детей. Но это должно быть сделано качественно», — добавил Медведев.

По мнению председателя партии, это должна быть современная комната с полным набором принадлежностей, игрушек, с воспитателями и специалистами.

«Если это делать, то делать по-серьезному. Но я считаю, что делать надо», — подытожил он.

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