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В Волгограде пройдет межрегиональный форум молодых педагогов

Участниками мероприятия станут 120 человек.

Источник: Национальные проекты России

Межрегиональный образовательный форум молодых педагогов «Думая о будущем!» состоится 11−14 августа в Волгограде в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области.

Участниками мероприятия станут 120 человек. Мероприятие объединит педагогов регионов Южного федерального округа для обмена опытом, профессионального развития и неформального общения. Ключевая тема форума — командное взаимодействие и поддержка в педагогическом сообществе. В программе запланированы лекции и мастер-классы, обсуждение вопросов по теме «Вызовы и возможности на пути в профессию».

Также для участников организуют предметные мастер-классы по математике, русскому и иностранным языкам, физкультуре, истории, дошкольной педагогике и другим дисциплинам. Их проведут победители и призеры региональных конкурсов профессионального мастерства «Педагогический дебют» и «Учитель года». Кроме того, в программу включены финальные конкурсные испытания областного смотра-конкурса «Лучший Совет молодых педагогов», интерактивные активности «Зарница», настольные игры и прогулка по городу.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.