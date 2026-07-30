В Волгограде пройдет межрегиональный форум молодых педагогов

Межрегиональный образовательный форум молодых педагогов «Думая о будущем!» состоится 11−14 августа в Волгограде в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области.
Участниками мероприятия станут 120 человек. Мероприятие объединит педагогов регионов Южного федерального округа для обмена опытом, профессионального развития и неформального общения. Ключевая тема форума — командное взаимодействие и поддержка в педагогическом сообществе. В программе запланированы лекции и мастер-классы, обсуждение вопросов по теме «Вызовы и возможности на пути в профессию».
Также для участников организуют предметные мастер-классы по математике, русскому и иностранным языкам, физкультуре, истории, дошкольной педагогике и другим дисциплинам. Их проведут победители и призеры региональных конкурсов профессионального мастерства «Педагогический дебют» и «Учитель года». Кроме того, в программу включены финальные конкурсные испытания областного смотра-конкурса «Лучший Совет молодых педагогов», интерактивные активности «Зарница», настольные игры и прогулка по городу.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.