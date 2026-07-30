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С 1 августа дорожные ограничения вводятся в двух районах Петербурга

Речь идет о Калининском и Красногвардейском районах.

Источник: РИА "Новости"

В двух районах Петербурга с 1 августа ограничат движение транспорта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции 30 июля.

В Калининском районе в связи с работами по ремонту дорожного покрытия по 2 августа закрывается проезд по Светлановскому проспекту от проспекта Просвещения до Тимуровской улицы, включая части перекрестка с проспектом Просвещения, а ограничивается — от Тимуровской улицы до Суздальского проспекта.

По этой же причине до 9 августа затруднится движение по проспекту Непокоренных от площади Мужества до Пискаревского проспекта.

В Красногвардейском районе будут восстанавливать благоустройство после прокладки газопровода, из-за чего до 6 августа перекроют проезд по Малоохтинскому проспекту от Малоохтинской набережной до Перевозного переулка, ограничат — по Малоохтинской набережной около Малоохтинского проспекта.