С 1 августа дорожные ограничения вводятся в двух районах Петербурга

В Калининском районе в связи с работами по ремонту дорожного покрытия по 2 августа закрывается проезд по Светлановскому проспекту от проспекта Просвещения до Тимуровской улицы, включая части перекрестка с проспектом Просвещения, а ограничивается — от Тимуровской улицы до Суздальского проспекта.