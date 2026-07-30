Ямпольская рассказала о проекте указа о реализации языковой политики

«Проект указа уже оперативно подготовлен, в рабочем порядке направлен на согласование в компетентные государственные органы. И мы рассчитываем завершить эту работу и представить проект указа на утверждение главе государства в самое ближайшее время», — сказала Ямпольская журналистам.