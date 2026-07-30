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Ямпольская рассказала о проекте указа о реализации языковой политики

Ямпольская: Путину в ближайшее время представят проект указа о языковой политике.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Проект указа о реализации Основ государственной языковой политики в ближайшее время представят президенту РФ Владимиру Путину, сообщила председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.

Советник президента РФ отметила, что второго июня президент РФ предложил наделить государственным статусом предусмотренный Основами государственной языковой политики доклад о ее реализации. Теперь этот доклад будет представляться ежегодно.

«Проект указа уже оперативно подготовлен, в рабочем порядке направлен на согласование в компетентные государственные органы. И мы рассчитываем завершить эту работу и представить проект указа на утверждение главе государства в самое ближайшее время», — сказала Ямпольская журналистам.