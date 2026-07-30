Движение молодежных строек необходимо по всей России, считает Медведев

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Движение молодежных строек необходимо по всей стране, это касается и восстановления разрушенных городов, считает председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме «Гвардейск».
«Я думаю, что вот такое движение молодежных строек нам абсолютно необходимо по всей стране. И опыт прежних лет и современный опыт обязательно нужно использовать. Это касается и восстановления разрушенных городов, это само собой разумеется, это тоже, кстати, большая, сложная, благородная задача, но в то же время и развитие нашего государства», — сказал Медведев.
Он напомнил, что и во времена СССР в стране было много комсомольских, молодежных строек, в ходе которых молодые люди строили новые города, крупные заводы и новые транспортные пути.
«Это было очень важно, потому что создавать что-то новое в очень сложных условиях или восстанавливать города — это, кстати, после войны было Великой Отечественной — могут только сильные духом люди, а это, ну, все-таки очень часто молодые люди», — считает Медведев.