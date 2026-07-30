В Красноярске после ночного дождя увеличили число машин для откачки воды

В Красноярске коммунальные службы увеличили количество водооткачивающей техники после сильного дождя. По данным синоптиков, за ночь выпало 25 мм осадков — это 36% месячной нормы. За ночь и утро с городских улиц откачали почти 800 кубометров дождевой воды, работы продолжались и днем. В ночную смену было задействовано девять единиц техники, утром — 14, днем количество машин увеличили до 18. В первую очередь воду убирали с участков, где подтопления возникают регулярно. Это улицы Ломоносова, Красной Армии, Брянская, Парашютная, Электриков, Тотмина, Лесная, проспект Свободный, переулки Афонтовский и Медицинский. В таких местах вода скапливается из-за рельефа, застройки и других факторов. [caption id= «attachment_372665» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Откачка идет как на левом, так и на правом берегу. Работы проводят на улицах Красной Армии, Карла Маркса, Ломоносова, 78 Добровольческой Бригады, Тельмана, Ульяновский, Урванцева, Медицинский, Цементников, Котовского, Павлова, Пионерской Правды и других. Отдельно продолжают устранять последствия ливня в Дрокино, где мощный поток воды сошел с горы в районе микрорайона Монамур и ДНТ «Молодежное-М» и размыл участок дороги у строящейся системы водоотведения. Специалисты начали работать еще во время дождя, и к двум часам ночи проезд восстановили, движение открыли. Из-за сильных осадков в Дрокино пострадали несколько жилых домов. Администрация принимает обращения жителей и заявки на откачку воды. По каждому дому составят акты, после чего люди смогут обратиться в органы соцзащиты за предусмотренными мерами поддержки. Строительство системы водоотведения продолжается, завершить необходимые мероприятия планируют к середине августа. [caption id= «attachment_372666» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] В Красноярске откачкой воды занимаются два предприятия, между ними распределена территория города. Коммунальные службы отвечают за магистрали, центральные улицы и проезды, а за лужи во дворах — ТСЖ и управляющие компании. Заявки на откачку воды горожане могут оставлять в единой диспетчерской службе «005». В первую очередь воду убирают с улиц с интенсивным движением, маршрутов общественного транспорта и участков рядом с социальными объектами. Напомним, что ливни задержатся в Красноярском крае еще на сутки.