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Беспилотные катера для доставки бюллетеней показали в Петербурге

Работать на выборах в Петербурге они не будут.

Источник: ЗакС Петербурга

Беспилотные катера для перевозки избирательной документации впервые применят на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Презентация катера прошла в Петербурге на реке Мойке.

— Новую технологию уже точно используют в трех регионах: на Сахалине, в Архангельской и Кемеровской областях. До дня голосования число таких регионов может увеличиться, — рассказала Памфилова.

Катер работает без экипажа и способен доставлять документы в труднодоступные места, где обычная логистика затруднена. Особенно это актуально для отдаленных территорий и районов со сложными климатическими условиями.

Выборы депутатов Госдумы назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.

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