В Новосибирской области более 4,7 тыс. такси оформили в упрощенном порядке

«За первое полугодие рассмотрены 13,8 тысячи заявлений. По результатам их рассмотрения в региональные реестры внесены сведения о 4777 транспортных средствах, а также выданы 1568 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. По состоянию на конец июня 2026 года в региональных реестрах Новосибирской области содержатся сведения о 7247 перевозчиках и 27 тысячах транспортных средств, используемых для оказания услуг легкового такси», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Евгений Тюрин.