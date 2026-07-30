В Новосибирской области более 4,7 тыс. такси оформили в упрощенном порядке

Более 4,7 тыс. автомобилей такси зарегистрировали в упрощенном порядке в Новосибирской области с начала года, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Развитие цифровых сервисов соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«За первое полугодие рассмотрены 13,8 тысячи заявлений. По результатам их рассмотрения в региональные реестры внесены сведения о 4777 транспортных средствах, а также выданы 1568 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. По состоянию на конец июня 2026 года в региональных реестрах Новосибирской области содержатся сведения о 7247 перевозчиках и 27 тысячах транспортных средств, используемых для оказания услуг легкового такси», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Евгений Тюрин.
Подать заявление на получение разрешения можно через МФЦ, в электронном виде на портале «Госуслуги» или на официальном сайте учреждения «Организатор перевозок». Отметим, в ходе реализации федерального проекта «Государство для людей» срок предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на осуществление деятельности легкового такси сократился с 10 до 3 рабочих дней, а количество отклоненных заявлений снизилось. Кроме того, внедренные решения упростили процесс рассмотрения заявлений и повысили эффективность работы уполномоченных органов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.