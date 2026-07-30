Жительницу Урюпинска оштрафовали за оскорбления в ВК

Жительница Урюпинска, которая подала иск, пояснила, что в сентябре 2025 года в публичной группе ее неоднократно оскорбляла другая участница сообщества. За это ранее ее даже признали виновной по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ и оштрафовали на 5 тысяч рублей.