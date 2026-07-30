У Галапагосских островов обнаружили редкий вид акул

Подтвердить видовую принадлежность удалось благодаря генетическому и морфологическому анализу. В настоящее время специалисты пытаются понять, почему акулы используют этот район, как долго они остаются в заливе и связаны ли они с другими популяциями в восточной части тропической зоны Тихого океана.