У Галапагосских островов обнаружили редкий вид акул

Впервые за более чем 20 лет ученые обнаружили на Галапагосских островах гладких акул-молотов. Этот вид долгое время оставался незамеченным на архипелаге, сообщает The Independent.
«Галапагосские острова славятся своими большими стаями акул-молотов с зазубренными краями плавников, но гладкие акулы-молоты официально не регистрировались на архипелаге более 20 лет», — заявила ученая из техасского университета A&M Мария Антония.
Гладкие акулы-молоты отличаются от обычных акул-молотов внешне. У них отсутствует центральное углубление на переднем крае головы. Многие аспекты жизни этого вида остаются малоизученными как в восточной части тропической зоны Тихого океана, так и во всем мире.
«Мы очень мало знаем о том, где они питаются, куда они ходят и как обстоят дела с их популяцией», — объяснила Антония.
Подтвердить видовую принадлежность удалось благодаря генетическому и морфологическому анализу. В настоящее время специалисты пытаются понять, почему акулы используют этот район, как долго они остаются в заливе и связаны ли они с другими популяциями в восточной части тропической зоны Тихого океана.
«Мы сравниваем ДНК акул со всего региона, чтобы определить, выступает ли Галапагосский архипелаг в качестве связующего звена между северными и южными популяциями», — уточнила Антония.
Исследователи используют подводные видеосистемы для мониторинга перемещений акул, а также изучают их рацион питания. Они рассчитывают, что информация об их перемещении поможет в сохранении вида.
Новый вид осьминогов.
Ранее у берегов острова Дарвина в Галапагосском архипелаге океанологи обнаружили новый вид осьминогов. Он получил название Microeledone galapagensis.
Осьминог был впервые замечен в 2015 году в ходе глубоководной экспедиции исследовательского судна E/V Nautilus. Экипаж исследовал дно океана с помощью дистанционно управляемого робота. Маленького осьминога нашли на глубине около 1770 м.
Размеры нового вида головоногих сопоставимы с мячом для гольфа. Животное обладает ярко-синим цветом. Океанологи поймали одного осьминога и сняли на видео еще двух.
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