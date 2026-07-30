Раннее развитие детей противоречит законам физиологии, считает Ямпольская

«Наш выдающийся отечественный психолог Лев Семенович Выготский доказал, что ведущей деятельностью (у детей — ред.) в возрасте от трех до семи лет является игровая, и только с семи лет ведущей деятельностью, и то у всех детей по-разному, становится учебная. Что происходит? Так называемое раннее развитие противоречит законам физиологии. В результате те зоны мозга, которые в этом возрасте должны развиться, не развиваются. И потом это сказывается уже и на качестве обучения ребенка, а потом на его коммуникативных способностях», — сказала Ямпольская журналистам.