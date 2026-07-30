Раннее развитие детей противоречит законам физиологии, считает Ямпольская

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Раннее развитие детей дошкольного возраста противоречит законам физиологии, из-за чего в дальнейшем у них могут возникнуть проблемы с социализацией и созданием семьи, считает советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.
«Наш выдающийся отечественный психолог Лев Семенович Выготский доказал, что ведущей деятельностью (у детей — ред.) в возрасте от трех до семи лет является игровая, и только с семи лет ведущей деятельностью, и то у всех детей по-разному, становится учебная. Что происходит? Так называемое раннее развитие противоречит законам физиологии. В результате те зоны мозга, которые в этом возрасте должны развиться, не развиваются. И потом это сказывается уже и на качестве обучения ребенка, а потом на его коммуникативных способностях», — сказала Ямпольская журналистам.
Она отметила, что подобная система дошкольного образования может негативно сказаться на социализации и коммуникативных навыках ребенка, из-за чего впоследствии могут возникнуть проблемы с созданием семьи уже во взрослом возрасте.
«Что такое коммуникативные способности ребенка? Это его желание социализироваться, продолжать учебу, работать, создавать семью в том числе. Вот такая есть связь между тем, что дети не доигрывают в детском саду, а молодые люди потом не очень-то рвутся создавать семьи. Это доказанные специалистами проблемы, и специалисты просто бьют тревогу по этому поводу», — заключила Ямпольская.