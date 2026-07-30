СМИ: Украина переносит производство дронов в Румынию для обхода ограничений ЕС

По данным канала, румынская компания OVES Enterprise и украинская EDRONE объявили о стратегическом партнерстве. На новых мощностях планируется собирать FPV-дроны, беспилотники-перехватчики и разведывательные аппараты линейки Baton. На первом этапе, который стартует осенью 2026 года, объем выпуска составит около тысячи единиц в месяц, а в среднесрочной перспективе производство планируют нарастить до 10−15 тысяч аппаратов ежемесячно. Официальная цель проекта — создание европейского хаба для продажи дронов, сертифицированных по стандартам ЕС и НАТО.