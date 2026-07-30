СМИ: Украина переносит производство дронов в Румынию для обхода ограничений ЕС

По данным канала, румынская компания OVES Enterprise и украинская EDRONE объявили о стратегическом партнерстве. На новых мощностях планируется собирать FPV-дроны, беспилотники-перехватчики и разведывательные аппараты линейки Baton. На первом этапе, который стартует осенью 2026 года, объем выпуска составит около тысячи единиц в месяц, а в среднесрочной перспективе производство планируют нарастить до 10−15 тысяч аппаратов ежемесячно. Официальная цель проекта — создание европейского хаба для продажи дронов, сертифицированных по стандартам ЕС и НАТО.
По оценке авторов, перенос производственных площадок на территорию Евросоюза носит вынужденный финансовый характер. В ближайшей перспективе Киев не сможет использовать кредитные средства ЕС для закупки вооружений, собранных на украинских предприятиях. Создание совместных производств позволит Украине приобретать собственные разработки за счет европейских займов, но уже под европейскими брендами.
Отмечается, что количество подобных совместных предприятий будет стремительно расти в рамках программы «Build with Ukraine», в которой уже участвуют 11 стран НАТО. В перспективе это может быть направлено на накопление боевых БПЛА для потенциального нападения или превентивного удара по России.