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В Калининградской области по нацпроекту ремонтируют 12 мостов, три уже сданы

Завершены работы на мосту через Писсу в Нестеровском округе и двух сооружениях в районе Капустино. Четыре объекта — переходящие. В Калининградской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» ведётся ремонт 12 мостовых сооружений. Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры, работы завершены на трёх объектах. Сдан мост через реку Писсу…

Источник: Янтарный край

Завершены работы на мосту через Писсу в Нестеровском округе и двух сооружениях в районе Капустино. Четыре объекта — переходящие.

В Калининградской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» ведётся ремонт 12 мостовых сооружений. Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры, работы завершены на трёх объектах. Сдан мост через реку Писсу в Нестеровском округе на трассе «Чкалово — Заветы — Нестеров», а также два сооружения на дороге «Свобода — Юдино — Заозерное — Южное» через реку Удельную у посёлков Капустино и Новостроево. Там отремонтировали опоры, полотно, ограждения и нанесли разметку.

Четыре объекта — переходящие на последующие годы: мосты через Преголю и на Южном обходе Калининграда, через реку Зелёную у Приморья и через Бичеву у Хрустального. На них ведут сложные работы по ремонту конструктивных элементов. На остальных пяти мостах готовность составляет от 30 до 50%, их планируют сдать в октябре-ноябре.

Всего в 2026 году по нацпроекту отремонтируют более 100 км дорог и около 300 погонных метров мостов.

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