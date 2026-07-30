В Калининградской области по нацпроекту ремонтируют 12 мостов, три уже сданы

Завершены работы на мосту через Писсу в Нестеровском округе и двух сооружениях в районе Капустино. Четыре объекта — переходящие.
В Калининградской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» ведётся ремонт 12 мостовых сооружений. Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры, работы завершены на трёх объектах. Сдан мост через реку Писсу в Нестеровском округе на трассе «Чкалово — Заветы — Нестеров», а также два сооружения на дороге «Свобода — Юдино — Заозерное — Южное» через реку Удельную у посёлков Капустино и Новостроево. Там отремонтировали опоры, полотно, ограждения и нанесли разметку.
Четыре объекта — переходящие на последующие годы: мосты через Преголю и на Южном обходе Калининграда, через реку Зелёную у Приморья и через Бичеву у Хрустального. На них ведут сложные работы по ремонту конструктивных элементов. На остальных пяти мостах готовность составляет от 30 до 50%, их планируют сдать в октябре-ноябре.
Всего в 2026 году по нацпроекту отремонтируют более 100 км дорог и около 300 погонных метров мостов.