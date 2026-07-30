АСВ выставило на торги долг батайского предпринимателя на 2 млрд рублей

В настоящее время ГСУ ГУ МВД России по Москве ведёт уголовное дело в отношении соучастников Владимира Бондаренко — Клигмана И. В. и Урина Е. Р. — по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). После вступления приговора в силу АСВ намерено подать гражданский иск к Урину и Клигману; в случае его удовлетворения их обязательства приобретут солидарный характер с реализуемым правом требования.