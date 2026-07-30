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Медведев поблагодарил МГЕР за помощь в прифронтовых регионах

Медведев поблагодарил активистов МГЕР за помощь людям в прифронтовых регионах.

Источник: © РИА Новости

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поблагодарил активистов «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) за помощь людям в прифронтовых регионах, отметив, что такая гуманитарная работа бывает небезопасна, но очень важна.

Медведев в четверг прибыл на площадку молодежного форума «Гвардейск» в Тверской области, недалеко от города Ржев. Председатель «Единой России» в рамках мероприятия обратился к участникам.

«Хочу также поблагодарить всех, кто занимается нашей гуманитарной миссией в прифронтовых регионах, это делает на системной основе, постоянно. Создано девять гуманитарных центров, постоянно действующих, 7,5 тысячи добровольцев», — сказал Медведев.

«Вы все знаете, насколько это важно, насколько это подчас сложно. Иногда, скажем по-честному, небезопасно и заканчивается трагически. Поэтому это очень тоже важное направление», — добавил он.

Медведев отметил, что необходимо продолжать помогать пострадавшим, дежурить в госпиталях, восстанавливать социальные объекты — делать все необходимое.

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