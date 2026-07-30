В Красноярске девушка получила 8 лет колонии за убийство сожителя (видео)

В Красноярске 23-летнюю девушку приговорили к 8 годам колонии общего режима за убийство 54-летнего сожителя. Об этом сообщили в прокуратуре.
Трагедия произошла в апреле в общежитии на улице Дорожной. Во время ссоры девушка схватила кухонный нож и ударила мужчину. Он умер от потери крови еще до приезда скорой помощи. В суде обвиняемая не отрицала, что нанесла удар, но утверждала, что защищалась. По ее словам, сожитель якобы первым напал на нее, толкал и угрожал.
Суд счел эту версию неубедительной. Соседи охарактеризовали погибшего как спокойного человека, не склонного к агрессии. Кроме того, синяки на теле подсудимой, на которые она ссылалась, появились за несколько дней до убийства. При назначении наказания суд учел, что девушка уже была судима за аналогичное преступление.
Также суд удовлетворил иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу матери погибшего. Приговор пока не вступил в законную силу.