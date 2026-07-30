В Красноярске девушка получила 8 лет колонии за убийство сожителя (видео)

Трагедия произошла в апреле в общежитии на улице Дорожной. Во время ссоры девушка схватила кухонный нож и ударила мужчину. Он умер от потери крови еще до приезда скорой помощи. В суде обвиняемая не отрицала, что нанесла удар, но утверждала, что защищалась. По ее словам, сожитель якобы первым напал на нее, толкал и угрожал.