В Самаре начали реставрировать фасад Дома Шихобаловой

В Самаре стартовал реставрация исторического Дома Шихобаловой на улице Молодогвардейской. Об этом сообщает правительство Самарской области. Здание является объектом культурного наследия регионального уровня, сейчас в нем располагается стоматология. В доме капитально отремонтируют фасад.
«Восстановят историческую структуру и декоративное убранство», — прокомментировала пресс-служба облправительства.
С фасада уберут внешние кондиционеры, их заменят современными внутренними системами. Стены утеплят, а еще на них появится архитектурная подсветка.
Работы согласовали с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия. Их планируют завершить к концу 2026 года. После ремонта стоматология должна стать более комфортной для пациентов, при этом будет сохранен дух эпохи, в которую здание было построено.