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В Самаре начали реставрировать фасад Дома Шихобаловой

Историческое здание стоматологии отремонтируют в Самаре.

Источник: правительство Самарской области

В Самаре стартовал реставрация исторического Дома Шихобаловой на улице Молодогвардейской. Об этом сообщает правительство Самарской области. Здание является объектом культурного наследия регионального уровня, сейчас в нем располагается стоматология. В доме капитально отремонтируют фасад.

«Восстановят историческую структуру и декоративное убранство», — прокомментировала пресс-служба облправительства.

С фасада уберут внешние кондиционеры, их заменят современными внутренними системами. Стены утеплят, а еще на них появится архитектурная подсветка.

Работы согласовали с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия. Их планируют завершить к концу 2026 года. После ремонта стоматология должна стать более комфортной для пациентов, при этом будет сохранен дух эпохи, в которую здание было построено.