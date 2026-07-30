Охотинспектор снял на видео степного сурка в Краснооктябрьском округе

Охотинспектор запечатлел степного сурка, который выбирался из своей норы в Краснооктябрьском округе. Видео опубликовано в канале министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области в мессенджере МАХ.
Степной сурок (или байбак) относится к числу редких видов животных и занесен в Красную книгу Нижегородской области. Всего в регионе обитает около 1,5 тысяч особей, они живут колониями и заботятся друг о друге.
«Эти зверьки обитают преимущественно на юге — в Краснооктябрьском, Сеченовском и Лукояновском районах, при этом основная часть их поселений имеет статус особо охраняемых природных территорий. Заметив угрозу, зверек издает пронзительный свист. Если подойти близко к его жилищу, то он громко крикнет и спрячется в норе», — рассказали специалисты.
Охота на сурка на территории региона запрещена. За незаконную добычу можно получить штраф — порядка 50 тысяч рублей.
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