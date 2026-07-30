Охотинспектор снял на видео степного сурка в Краснооктябрьском округе

«Эти зверьки обитают преимущественно на юге — в Краснооктябрьском, Сеченовском и Лукояновском районах, при этом основная часть их поселений имеет статус особо охраняемых природных территорий. Заметив угрозу, зверек издает пронзительный свист. Если подойти близко к его жилищу, то он громко крикнет и спрячется в норе», — рассказали специалисты.